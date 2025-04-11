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Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active белый

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Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active белый
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active белый
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active белый
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active белый
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 188252
Производитель: Xiaomi
5
1 отзыв
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6 990₽
7 990₽

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Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 4 черный
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Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 4 серебристый
7 990₽
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2 400₽

в рассрочку

Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 4 серебристый
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2 340₽

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Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro черный
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Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 зеленый
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8 990₽
Характеристики
Операционная система
Xiaomi MIUI Watch
Совместимость с ОС
Android, iOS
Тип экрана
AMOLED
Диагональ
1.43
Разрешение
466 х 466
Интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
NFC
есть
Измерения
постоянное измерение пульса, мониторинг сна, уровень стресса и восстановление, уровень кислорода в крови
Время работы в активном режиме, ч
288
Тип разъема для зарядки
собственный
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
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0
3 звезды
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2 звезды
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Г
Г
Гость 267711313
11 апреля 2025
Рекомендует этот товар
Достоинства
Настоящие мужские часы! И дизайн хороший и управлять удобный. С двумя боковыми кнопками выглядят очень хорошо, для мужчин сделано. Лично мне очень понравились , очень удобные часы. Спасибо производителю
Ответить
0 0
Г
Гость 267711313
11 апреля 2025
Рекомендует этот товар
Достоинства
Настоящие мужские часы! И дизайн хороший и управлять удобный. С двумя боковыми кнопками выглядят очень хорошо, для мужчин сделано. Лично мне очень понравились , очень удобные часы. Спасибо производителю
Ответить
0
0
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6 990₽
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