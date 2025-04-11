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Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active белый
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6 990₽
7 990₽
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Характеристики
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- Операционная система
- Xiaomi MIUI Watch
- Совместимость с ОС
- Android, iOS
- Тип экрана
- AMOLED
- Диагональ
- 1.43
- Разрешение
- 466 х 466
- Интерфейсы
- Bluetooth, Wi-Fi
- NFC
- есть
- Измерения
- постоянное измерение пульса, мониторинг сна, уровень стресса и восстановление, уровень кислорода в крови
- Время работы в активном режиме, ч
- 288
- Тип разъема для зарядки
- собственный
Отзывы 1
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Г
Г
Гость 267711313
11 апреля 2025
Достоинства
Настоящие мужские часы! И дизайн хороший и управлять удобный. С двумя боковыми кнопками выглядят очень хорошо, для мужчин сделано. Лично мне очень понравились , очень удобные часы. Спасибо производителю
Г
Гость 267711313
11 апреля 2025
Достоинства
Настоящие мужские часы! И дизайн хороший и управлять удобный. С двумя боковыми кнопками выглядят очень хорошо, для мужчин сделано. Лично мне очень понравились , очень удобные часы. Спасибо производителю
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