Детские умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro синий
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Код товара: 165070
Производитель: Huawei
Гарантия: 12 мес.
9 990₽
47
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Детские умные часы
- Операционная система
- Harmony OS
- Цвет
- синий
- Установка сторонних приложений
- нет
- Совместимость с ОС
- Android, iOS
- Минимальная поддерживаемая версия iOS
- 9
- Минимальная поддерживаемая версия Android
- 6.0
- Уведомления
- уведомление о звонках, SMS
- Вибрация
- есть
- Модель часов
- Huawei Watch Kids 4 Pro
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
М
М
Муслим
5 декабря 2023
М
М
Муслим
5 декабря 2023
М
Муслим
5 декабря 2023
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