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Детские умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro синий

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Детские умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro синий
Детские умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro синий
Детские умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro синий
Детские умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro синий
Детские умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro синий
Детские умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro синий
Детские умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro синий
Детские умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro синий
Детские умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 165070
Производитель: Huawei
Гарантия: 12 мес.
5
2 отзыва
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

9 990₽
47
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии

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Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 черный
10 990₽
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Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 белый
Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 белый
10 990₽
Характеристики
Тип
Детские умные часы
Операционная система
Harmony OS
Цвет
синий
Установка сторонних приложений
нет
Совместимость с ОС
Android, iOS
Минимальная поддерживаемая версия iOS
9
Минимальная поддерживаемая версия Android
6.0
Уведомления
уведомление о звонках, SMS
Вибрация
есть
Модель часов
Huawei Watch Kids 4 Pro
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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М
М
Муслим
5 декабря 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
М
М
Муслим
5 декабря 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
М
Муслим
5 декабря 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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В сравнение
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9 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии

Цвет

Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа