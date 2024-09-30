Смарт-часы Amazfit Bip S розовый
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Код товара: 142164
Производитель: Amazfit
Гарантия: 12 мес.
2 990₽
3 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Смарт-часы
- Операционная система
- собственная
- Цвет
- розовый
- Установка сторонних приложений
- нет
- Совместимость с ОС
- Android
- Минимальная поддерживаемая версия iOS
- 10
- Минимальная поддерживаемая версия Android
- 5.0
- Уведомления
- уведомления от приложений, SMS, почта, календарь, социальные сети, погода
- Вибрация
- есть
- Модель часов
- Amazfit Bip S
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