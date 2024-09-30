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Смарт-часы Amazfit Bip S розовый

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Смарт-часы Amazfit Bip S розовый
Смарт-часы Amazfit Bip S розовый
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Фото товара
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Код товара: 142164
Производитель: Amazfit
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 990₽
3 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало

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Характеристики
Тип
Смарт-часы
Операционная система
собственная
Цвет
розовый
Установка сторонних приложений
нет
Совместимость с ОС
Android
Минимальная поддерживаемая версия iOS
10
Минимальная поддерживаемая версия Android
5.0
Уведомления
уведомления от приложений, SMS, почта, календарь, социальные сети, погода
Вибрация
есть
Модель часов
Amazfit Bip S
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2 990₽
3 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало

Цвет

Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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