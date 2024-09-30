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Фитнес-браслет OPPO Band черный

Наведите на фотографию для увеличения
Фитнес-браслет OPPO Band черный
Фитнес-браслет OPPO Band черный
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
спросить
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Код товара: 138809
Производитель: OPPO
Гарантия: 12 мес.
5
2 отзыва
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

-33%
1 990₽
2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Тип
Фитнес-браслет
Операционная система
отсуствует
Цвет
черный
Установка сторонних приложений
нет
Совместимость с ОС
Android, iOS
Минимальная поддерживаемая версия iOS
9
Минимальная поддерживаемая версия Android
6.0
Уведомления
уведомление о звонках, SMS, погода, дистанционное управление воспроизведением музыки
Вибрация
есть
Модель часов
OPPO band
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

С
С
Сергей
10 февраля 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Имеется хороший датчик положения в пространстве, а это значит: включение и выключение дисплея происходит поднятием и поворотом кисти руки. Второе, шагомер очень точный, по крайне мере идя прямо погрешность в 1 шаг. Простой и интуитивный интерфейс. Есть функция выключения (в mi band 5 это невозможно) Мне показалась анимация плавнее, чем на mi band 5 Точность измерения пульса зашкаливает к 100% Одно название oppo на часах уже приносит какой то приятный эффект, чем mi В приложении достаточно много тем для выбора часов, можно фотку свою вставить
Недостатки
Каждый раз при зарядке нужно вытащить корпус с ремешка, кажется, что усики сломаются в корпусе Пазы в зарядной станции очень плотные, вставляется с сильным нажатием, хотя могли бы просто притягиваться.
Комментарии
Сравнивая с mi band 5, оппо сразу же понравились, интерфейсом, простотой, шрифт по больше На минимальной яркости, без подключения к телефону держатся 10 дней, у сяоми автономность по лучше Я негативно относился к смарт браслетам, особенно к фитнес браслетам сяоми, но походив денек с оппо, я отложил в сторону свои QRIENT
Ответить
0 0
С
С
Сергей
10 февраля 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Имеется хороший датчик положения в пространстве, а это значит: включение и выключение дисплея происходит поднятием и поворотом кисти руки. Второе, шагомер очень точный, по крайне мере идя прямо погрешность в 1 шаг. Простой и интуитивный интерфейс. Есть функция выключения (в mi band 5 это невозможно) Мне показалась анимация плавнее, чем на mi band 5 Точность измерения пульса зашкаливает к 100% Одно название oppo на часах уже приносит какой то приятный эффект, чем mi В приложении достаточно много тем для выбора часов, можно фотку свою вставить
Недостатки
Каждый раз при зарядке нужно вытащить корпус с ремешка, кажется, что усики сломаются в корпусе Пазы в зарядной станции очень плотные, вставляется с сильным нажатием, хотя могли бы просто притягиваться.
Комментарии
Сравнивая с mi band 5, оппо сразу же понравились, интерфейсом, простотой, шрифт по больше На минимальной яркости, без подключения к телефону держатся 10 дней, у сяоми автономность по лучше Я негативно относился к смарт браслетам, особенно к фитнес браслетам сяоми, но походив денек с оппо, я отложил в сторону свои QRIENT
Ответить
0 0
С
Сергей
10 февраля 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Имеется хороший датчик положения в пространстве, а это значит: включение и выключение дисплея происходит поднятием и поворотом кисти руки. Второе, шагомер очень точный, по крайне мере идя прямо погрешность в 1 шаг. Простой и интуитивный интерфейс. Есть функция выключения (в mi band 5 это невозможно) Мне показалась анимация плавнее, чем на mi band 5 Точность измерения пульса зашкаливает к 100% Одно название oppo на часах уже приносит какой то приятный эффект, чем mi В приложении достаточно много тем для выбора часов, можно фотку свою вставить
Недостатки
Каждый раз при зарядке нужно вытащить корпус с ремешка, кажется, что усики сломаются в корпусе Пазы в зарядной станции очень плотные, вставляется с сильным нажатием, хотя могли бы просто притягиваться.
Комментарии
Сравнивая с mi band 5, оппо сразу же понравились, интерфейсом, простотой, шрифт по больше На минимальной яркости, без подключения к телефону держатся 10 дней, у сяоми автономность по лучше Я негативно относился к смарт браслетам, особенно к фитнес браслетам сяоми, но походив денек с оппо, я отложил в сторону свои QRIENT
Ответить
0
0
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-33%
1 990₽
2 990₽
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