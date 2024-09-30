Фитнес-браслет OPPO Band черный

С Сергей

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Достоинства Имеется хороший датчик положения в пространстве, а это значит: включение и выключение дисплея происходит поднятием и поворотом кисти руки. Второе, шагомер очень точный, по крайне мере идя прямо погрешность в 1 шаг. Простой и интуитивный интерфейс. Есть функция выключения (в mi band 5 это невозможно) Мне показалась анимация плавнее, чем на mi band 5 Точность измерения пульса зашкаливает к 100% Одно название oppo на часах уже приносит какой то приятный эффект, чем mi В приложении достаточно много тем для выбора часов, можно фотку свою вставить

Недостатки Каждый раз при зарядке нужно вытащить корпус с ремешка, кажется, что усики сломаются в корпусе Пазы в зарядной станции очень плотные, вставляется с сильным нажатием, хотя могли бы просто притягиваться.