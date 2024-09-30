Фитнес-браслет Amazfit Band 5 оранжевый
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Код товара: 135914
Производитель: Amazfit
Гарантия: 12 мес.
-34%
1 490₽
2 250₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Фитнес-браслет
- Операционная система
- Android 5.0
- Цвет
- оранжевый
- Установка сторонних приложений
- нет
- Совместимость с ОС
- Android
- Минимальная поддерживаемая версия iOS
- 10
- Минимальная поддерживаемая версия Android
- 5.0
- Уведомления
- уведомления от приложений, дистанционное управление камерой, уведомление о звонках, SMS, почта, календарь, социальные сети, дистанционное управление воспроизведением музыки
- Вибрация
- есть
- Модель часов
- Amazfit Band 5
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
С
С
Сергей
10 ноября 2022
Достоинства
Тот же мибэнд5, но с датчиком кислорода.
Недостатки
Нужно сменить приложение с MiFit на Zepp, с которым есть определенные проблемы с подключением умных весов от сяоми
Комментарии
Прекрасный вариант за эти деньги
С
С
Сергей
10 ноября 2022
Достоинства
Тот же мибэнд5, но с датчиком кислорода.
Недостатки
Нужно сменить приложение с MiFit на Zepp, с которым есть определенные проблемы с подключением умных весов от сяоми
Комментарии
Прекрасный вариант за эти деньги
С
Сергей
10 ноября 2022
Достоинства
Тот же мибэнд5, но с датчиком кислорода.
Недостатки
Нужно сменить приложение с MiFit на Zepp, с которым есть определенные проблемы с подключением умных весов от сяоми
Комментарии
Прекрасный вариант за эти деньги
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Х
Халиков Хан Магомедович
24 октября 2023
Часы самые простые куда можно вставить сим карту, цена?
1
0 0
0
05.ru
25.10.2023 18:44:23
Здравствуйте! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
0 0
Х
Халиков Хан Магомедович
24 октября 2023
Часы самые простые куда можно вставить сим карту, цена?
1
0
0