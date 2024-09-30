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Фитнес-браслет Amazfit Band 5 оранжевый

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Фитнес-браслет Amazfit Band 5 оранжевый
Фитнес-браслет Amazfit Band 5 оранжевый
Фото товара
Фото товара
4.5
2 отзыва
1
вопрос
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Код товара: 135914
Производитель: Amazfit
Гарантия: 12 мес.
4.5
2 отзыва
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

-34%
1 490₽
2 250₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало

Цвет

Доставка по
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Характеристики
Тип
Фитнес-браслет
Операционная система
Android 5.0
Цвет
оранжевый
Установка сторонних приложений
нет
Совместимость с ОС
Android
Минимальная поддерживаемая версия iOS
10
Минимальная поддерживаемая версия Android
5.0
Уведомления
уведомления от приложений, дистанционное управление камерой, уведомление о звонках, SMS, почта, календарь, социальные сети, дистанционное управление воспроизведением музыки
Вибрация
есть
Модель часов
Amazfit Band 5
Посмотреть все характеристики
Отзывы 2
4.5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
4.5
5 звезд
1
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

С
С
Сергей
10 ноября 2022
Хорошо
Достоинства
Тот же мибэнд5, но с датчиком кислорода.
Недостатки
Нужно сменить приложение с MiFit на Zepp, с которым есть определенные проблемы с подключением умных весов от сяоми
Комментарии
Прекрасный вариант за эти деньги
Ответить
0 0
С
С
Сергей
10 ноября 2022
Хорошо
Достоинства
Тот же мибэнд5, но с датчиком кислорода.
Недостатки
Нужно сменить приложение с MiFit на Zepp, с которым есть определенные проблемы с подключением умных весов от сяоми
Комментарии
Прекрасный вариант за эти деньги
Ответить
0 0
С
Сергей
10 ноября 2022
Хорошо
Достоинства
Тот же мибэнд5, но с датчиком кислорода.
Недостатки
Нужно сменить приложение с MiFit на Zepp, с которым есть определенные проблемы с подключением умных весов от сяоми
Комментарии
Прекрасный вариант за эти деньги
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
Вопросы и ответы
Х
Халиков Хан Магомедович
24 октября 2023
Часы самые простые куда можно вставить сим карту, цена?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
25.10.2023 18:44:23
Здравствуйте! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Х
Халиков Хан Магомедович
24 октября 2023
Часы самые простые куда можно вставить сим карту, цена?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
-34%
1 490₽
2 250₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало

Цвет

Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа