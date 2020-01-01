Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active2 44мм черный
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Код товара: 109436
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
-60%
мало
мало
9 990₽
24 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Смарт-часы
- Операционная система
- Tizen
- Установка сторонних приложений
- есть
- Цвет
- черный
- Совместимость с ОС
- Android, iOS
- Минимальная поддерживаемая версия iOS
- 9
- Минимальная поддерживаемая версия Android
- 5.0
- Уведомления
- Социальные сети, Календарь, Почта, SMS, Погода
- Вибрация
- есть
- Модель часов
- Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm
- Материал корпуса
- алюминий
- Материал браслета/ремешка
- силикон
- Класс пыле-влагозащиты
- IP68
- Телефонные звонки
- с помощью телефона или планшета
- Навигация
- ГЛОНАСС, GPS
- NFC
- есть
- Объем встроенной памяти
- 4 Гб
- Измерения
- мониторинг сна, мониторинг калорий, мониторинг физической активности
- Таймер
- есть
- Секундомер
- есть
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