Смарт-часы Realme Watch 35мм 1.4" MIP черный
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Код товара: 108264
Производитель: Realme
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
3 990₽
47
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Характеристики
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- Тип
- Смарт-часы
- Цвет
- черный
- Совместимость с ОС
- Android
- Минимальная поддерживаемая версия Android
- 5.0
- Уведомления
- Социальные сети, Календарь, Почта, SMS, Погода
- Вибрация
- есть
- Модель часов
- Realme Watch
- Материал корпуса
- пластик
- Материал браслета/ремешка
- силикон
- Класс пыле-влагозащиты
- IP68
- Телефонные звонки
- уведомление о входящем звонке
- NFC
- нет
- Измерения
- мониторинг сна, мониторинг калорий, мониторинг физической активности, уровень кислорода в крови
- Секундомер
- есть
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