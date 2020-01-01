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Смарт-часы и фитнес-браслеты
Смарт-часы Amazfit GTR 47мм серый

Смарт-часы Amazfit GTR 47мм серый

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Смарт-часы Amazfit GTR 47мм серый
Смарт-часы Amazfit GTR 47мм серый
Смарт-часы Amazfit GTR 47мм серый
Смарт-часы Amazfit GTR 47мм серый
Смарт-часы Amazfit GTR 47мм серый
Смарт-часы Amazfit GTR 47мм серый
Смарт-часы Amazfit GTR 47мм серый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 102200
Производитель: Amazfit
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
10 990₽
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Универсальный ремешок из нержавеющей стали для часов 22 mm LYAMBDA CAPELLA DS-GM-01-22-BK Black
990₽
1 490₽
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Универсальный ремешок из нержавеющей стали для часов 22 mm LYAMBDA CAPELLA DS-GM-01-22-BK Black
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Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA MINKAR DSP-03-22 Black
1 300₽
1 990₽
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Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA MINKAR DSP-03-22 Black
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Универсальный ремешок из нейлона для часов 22 mm LYAMBDA VEGA DS-GN-03-22-SL Silver
800₽
990₽
Универсальный ремешок из нейлона для часов 22 mm LYAMBDA VEGA DS-GN-03-22-SL Silver
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Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ALTAIR DSJ-01-01T-22-BK Black
650₽
790₽
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ALTAIR DSJ-01-01T-22-BK Black
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Универсальный керамический ремешок для часов 22 mm LYAMBDA LIBERTAS DSG-09-03T-22-WH White
2 200₽
3 490₽
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Универсальный керамический ремешок для часов 22 mm LYAMBDA LIBERTAS DSG-09-03T-22-WH White
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Универсальный ремешок из нейлона для часов 22 mm LYAMBDA VEGA DS-GN-03-22-43 Blue-black
800₽
990₽
Универсальный ремешок из нейлона для часов 22 mm LYAMBDA VEGA DS-GN-03-22-43 Blue-black
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Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA URBAN DSJ-10-72T-22 Military gray
950₽
1 290₽
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Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA URBAN DSJ-10-72T-22 Military gray
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Универсальный ремешок из нержавеющей стали для часов 22 mm LYAMBDA CASTOR DSG-07-01T-22-BK Black
1 650₽
2 590₽
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Универсальный ремешок из нержавеющей стали для часов 22 mm LYAMBDA CASTOR DSG-07-01T-22-BK Black
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Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ANNET MANCINI LWA-S05-22-BR Brown
3 900₽
4 990₽
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Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ANNET MANCINI LWA-S05-22-BR Brown
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Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ANNET MANCINI LWA-S05-22-BK Black
3 500₽
4 990₽
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Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ANNET MANCINI LWA-S05-22-BK Black
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Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ANNET MANCINI LWA-S05-22-WH White
3 900₽
4 990₽
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Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ANNET MANCINI LWA-S05-22-WH White
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Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA POLLUX DSP-15-22-YL Yellow
1 300₽
1 990₽
Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA POLLUX DSP-15-22-YL Yellow
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Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-BW Black/Wine red
1 190₽
1 790₽
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-BW Black/Wine red
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Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-RD Red
1 190₽
1 790₽
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-RD Red
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Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-GY Grey/Yellow
1 190₽
1 790₽
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-GY Grey/Yellow
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Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-BO Black/Orange
1 190₽
1 790₽
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-BO Black/Orange
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Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-GO Grey/Orange
1 190₽
1 790₽
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-GO Grey/Orange
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Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-GW Grey/Wine red
1 190₽
1 790₽
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-GW Grey/Wine red
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Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-BL Blue
1 190₽
1 790₽
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-BL Blue
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Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-GN Green
1 190₽
1 790₽
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-32-22-GN Green
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-34%
Универсальный ремешок из нержавеющей стали для часов 22 mm LYAMBDA CAPELLA DS-GM-01-22-BK Black
Универсальный ремешок из нержавеющей стали для часов 22 mm LYAMBDA CAPELLA DS-GM-01-22-BK Black
990₽
1 490₽
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-35%
Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA MINKAR DSP-03-22 Black
Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA MINKAR DSP-03-22 Black
1 300₽
1 990₽
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-20%
Универсальный ремешок из нейлона для часов 22 mm LYAMBDA VEGA DS-GN-03-22-SL Silver
Универсальный ремешок из нейлона для часов 22 mm LYAMBDA VEGA DS-GN-03-22-SL Silver
800₽
990₽
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-18%
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ALTAIR DSJ-01-01T-22-BK Black
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ALTAIR DSJ-01-01T-22-BK Black
650₽
790₽
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-37%
Универсальный керамический ремешок для часов 22 mm LYAMBDA LIBERTAS DSG-09-03T-22-WH White
Универсальный керамический ремешок для часов 22 mm LYAMBDA LIBERTAS DSG-09-03T-22-WH White
2 200₽
3 490₽
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-20%
Универсальный ремешок из нейлона для часов 22 mm LYAMBDA VEGA DS-GN-03-22-43 Blue-black
Универсальный ремешок из нейлона для часов 22 mm LYAMBDA VEGA DS-GN-03-22-43 Blue-black
800₽
990₽
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Характеристики
Тип
Смарт-часы
Цвет
серый
Совместимость с ОС
Android, iOS
Минимальная поддерживаемая версия iOS
10
Минимальная поддерживаемая версия Android
5.0
Уведомления
Социальные сети, Календарь, Почта, SMS, Погода
Вибрация
есть
Модель часов
Amazfit GTR
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал браслета/ремешка
полимер
Телефонные звонки
уведомление о входящем звонке
Навигация
ГЛОНАСС, GPS
Измерения
мониторинг сна, мониторинг калорий, мониторинг физической активности
Таймер
есть
Секундомер
есть
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