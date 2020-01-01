Смарт-часы Amazfit GTR 47мм серый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 102200
Производитель: Amazfit
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
10 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Аксессуары
Посмотреть все аксессуары
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-34%
Универсальный ремешок из нержавеющей стали для часов 22 mm LYAMBDA CAPELLA DS-GM-01-22-BK Black
990₽
1 490₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-35%
Универсальный кожаный ремешок для часов 22 mm LYAMBDA MINKAR DSP-03-22 Black
1 300₽
1 990₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-20%
Универсальный ремешок из нейлона для часов 22 mm LYAMBDA VEGA DS-GN-03-22-SL Silver
800₽
990₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-18%
Универсальный силиконовый ремешок для часов 22 mm LYAMBDA ALTAIR DSJ-01-01T-22-BK Black
650₽
790₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-37%
Универсальный керамический ремешок для часов 22 mm LYAMBDA LIBERTAS DSG-09-03T-22-WH White
2 200₽
3 490₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-20%
Универсальный ремешок из нейлона для часов 22 mm LYAMBDA VEGA DS-GN-03-22-43 Blue-black
800₽
990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Смарт-часы
- Цвет
- серый
- Совместимость с ОС
- Android, iOS
- Минимальная поддерживаемая версия iOS
- 10
- Минимальная поддерживаемая версия Android
- 5.0
- Уведомления
- Социальные сети, Календарь, Почта, SMS, Погода
- Вибрация
- есть
- Модель часов
- Amazfit GTR
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Материал браслета/ремешка
- полимер
- Телефонные звонки
- уведомление о входящем звонке
- Навигация
- ГЛОНАСС, GPS
- Измерения
- мониторинг сна, мониторинг калорий, мониторинг физической активности
- Таймер
- есть
- Секундомер
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары