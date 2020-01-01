Смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi 9C NFC 32 Гб черный

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiLGHIPER
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
SamsungLGSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Berlingo
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERBerlingoSonyHasbro
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi 9C NFC 32 Гб черный

Смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi 9C NFC 32 Гб черный

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi 9C NFC 32 Гб черный
Смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi 9C NFC 32 Гб черный
Смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi 9C NFC 32 Гб черный
Смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi 9C NFC 32 Гб черный
Смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi 9C NFC 32 Гб черный
Смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi 9C NFC 32 Гб черный
Смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi 9C NFC 32 Гб черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 111267
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
-20%
мало
мало
7 990₽
9 990₽
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту

Цвет

Объем встроенной памяти

Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Аксессуары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Штатив монопод Hama Star78Mono(4178) бронзовый
1 450₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Штатив монопод Hama Star78Mono(4178) бронзовый
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Samsung EP-TA20EWEUGRU белый
1 990₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Samsung EP-TA20EWEUGRU белый
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB-C-microUSB белый
1 450₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB-C-microUSB белый
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Prime Line черный
300₽
Автомобильное ЗУ Prime Line черный
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Prime Line черный
300₽
Автомобильное ЗУ Prime Line черный
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
USB дата кабель Deppa micro USB 1.2 м (Black)
450₽
USB дата кабель Deppa micro USB 1.2 м (Black)
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Deppa черный
500₽
Автомобильное ЗУ Deppa черный
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Deppa черный
500₽
Автомобильное ЗУ Deppa черный
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Asus ZenPower ABTU005 10 050 mAh черный
Промокод
1 800₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Asus ZenPower ABTU005 10 050 mAh черный
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Asus APWU001 белый
1 990₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Asus APWU001 белый
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Ainy Кабель USB - Micro USB тканевый (FA-064K) серый
200₽
Ainy Кабель USB - Micro USB тканевый (FA-064K) серый
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Ainy Кабель USB - Micro USB (FA-034F) голубой
250₽
Ainy Кабель USB - Micro USB (FA-034F) голубой
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Ainy Кабель USB - Micro USB (FA-068D) розовый
350₽
Ainy Кабель USB - Micro USB (FA-068D) розовый
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Ainy Кабель USB - Micro USB (FA-034H) салатовый
250₽
Ainy Кабель USB - Micro USB (FA-034H) салатовый
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Ainy Кабель USB - Micro USB (FA-034B) белый
250₽
Ainy Кабель USB - Micro USB (FA-034B) белый
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Ainy Кабель USB - Micro USB (FA-034D) коралловый
250₽
Ainy Кабель USB - Micro USB (FA-034D) коралловый
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сетевое ЗУ Ainy EA-032А черный
400₽
Сетевое ЗУ Ainy EA-032А черный
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Ainy Кабель USB - Micro USB тканевый (FA-064Q) серебряный
300₽
Ainy Кабель USB - Micro USB тканевый (FA-064Q) серебряный
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Asus ZenPower ABTU012 10 050 mAh черный
2 300₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Asus ZenPower ABTU012 10 050 mAh черный
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
USB дата-кабель Vespa micro USB, 3А 1м, в нейлоновой оплетке (Gold)
600₽
USB дата-кабель Vespa micro USB, 3А 1м, в нейлоновой оплетке (Gold)
В корзину
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Штатив монопод Hama Star78Mono(4178) бронзовый
Штатив монопод Hama Star78Mono(4178) бронзовый
1 450₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевое ЗУ Samsung EP-TA20EWEUGRU белый
Сетевое ЗУ Samsung EP-TA20EWEUGRU белый
1 990₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB-C-microUSB белый
Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB-C-microUSB белый
1 450₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Автомобильное ЗУ Prime Line черный
Автомобильное ЗУ Prime Line черный
300₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Автомобильное ЗУ Prime Line черный
Автомобильное ЗУ Prime Line черный
300₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
USB дата кабель Deppa micro USB 1.2 м (Black)
USB дата кабель Deppa micro USB 1.2 м (Black)
450₽
Посмотреть все аксессуары
Характеристики
Тип разъема для зарядки
microUSB
Операционная система
Android
Модель телефона
Xiaomi Redmi 9C NFC
Версия операционной системы
Android 10
Цвет
черный
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano SIM
Режим работы нескольких SIM-карт
попеременный
Разъем для наушников
mini jack 3.5 mm
Аудио
MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио
Тип карты памяти
microSD
Тип экрана
IPS
Диагональ экрана
6.53
Частота обновления экрана
60 Гц
Разрешение экрана
1600x720
Разрешение основной камеры, Мп
13
Разрешение фронтальной камеры, Мп
5
Количество основных камер
2
Объем встроенной памяти
32 Гб
Объем оперативной памяти
2 Гб
Количество ядер процессора
8
Модель процессора
MediaTek Helio G35
Материал корпуса
пластик
Стандарт
2G, 3G, 4G LTE
Беспроводные интерфейсы
NFC, Wi-Fi, Bluetooth
Емкость аккумулятора, мА*ч
5000
Датчики
освещенности, приближения
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
77
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смартфон ZTE Blade A3 2020 32 Гб красный
6 450₽
77
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смартфон ZTE Blade A3 2020 32 Гб красный
Добавить в сравнение