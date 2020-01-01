Смартфон Xiaomi Xiaomi Redmi 9C NFC 32 Гб черный
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Код товара: 111267
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
-20%
мало
мало
7 990₽
9 990₽
63
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Цвет
Объем встроенной памяти
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Операционная система
- Android
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi 9C NFC
- Версия операционной системы
- Android 10
- Цвет
- черный
- Количество SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карты
- nano SIM
- Режим работы нескольких SIM-карт
- попеременный
- Разъем для наушников
- mini jack 3.5 mm
- Аудио
- MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио
- Тип карты памяти
- microSD
- Тип экрана
- IPS
- Диагональ экрана
- 6.53
- Частота обновления экрана
- 60 Гц
- Разрешение экрана
- 1600x720
- Разрешение основной камеры, Мп
- 13
- Разрешение фронтальной камеры, Мп
- 5
- Количество основных камер
- 2
- Объем встроенной памяти
- 32 Гб
- Объем оперативной памяти
- 2 Гб
- Количество ядер процессора
- 8
- Модель процессора
- MediaTek Helio G35
- Материал корпуса
- пластик
- Стандарт
- 2G, 3G, 4G LTE
- Беспроводные интерфейсы
- NFC, Wi-Fi, Bluetooth
- Емкость аккумулятора, мА*ч
- 5000
- Датчики
- освещенности, приближения
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