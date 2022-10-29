Смартфон ZTE Blade A3 2020 32 Гб красный
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Код товара: 110832
Производитель: ZTE
Гарантия: 12 мес. от магазина
мало
мало
6 450₽
77
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Цвет
Объем встроенной памяти
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Операционная система
- Android
- Версия операционной системы
- Android 9.0
- Модель телефона
- ZTE Blade A3 2020
- Количество SIM-карт
- 2
- Цвет
- красный
- Тип SIM-карты
- nano SIM
- Режим работы нескольких SIM-карт
- попеременный
- Разъем для наушников
- mini jack 3.5 mm
- Аудио
- MP3, AAC, WAV, WMA
- Тип карты памяти
- microSD
- Тип экрана
- IPS
- Диагональ экрана
- 5.45
- Разрешение экрана
- 1440x720
- Разрешение основной камеры, Мп
- 8
- Разрешение фронтальной камеры, Мп
- 5
- Количество основных камер
- 1
- Объем встроенной памяти
- 32 Гб
- Объем оперативной памяти
- 1 Гб
- Количество ядер процессора
- 4
- Модель процессора
- Unisoc SC9832E
- Материал корпуса
- поликарбонат
- Стандарт
- 2G, 3G, 4G LTE
- Беспроводные интерфейсы
- NFC, Wi-Fi, Bluetooth
- Емкость аккумулятора, мА*ч
- 2600
- Датчики
- освещенности
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
У
У
Ума
29 октября 2022
Достоинства
Отличный
Комментарии
Хороший телефон.спасибо за доставку.
У
Ума
29 октября 2022
Достоинства
Отличный
Комментарии
Хороший телефон.спасибо за доставку.
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