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Смартфоны
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 Гб синий

Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 Гб синий

0 отзывов
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Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 Гб синий
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 Гб синий
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 Гб синий
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 Гб синий
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 Гб синий
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 Гб синий
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 Гб синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 109562
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
sale
-29%
В наличии
В наличии
5 990₽
8 490₽
71
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Цвет

Объем встроенной памяти

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Характеристики
Тип разъема для зарядки
microUSB
Операционная система
Android
Версия операционной системы
Android 10
Модель телефона
Xiaomi Redmi 9A
Цвет
синий
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano SIM
Режим работы нескольких SIM-карт
попеременный
Разъем для наушников
mini jack 3.5 mm
Аудио
MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио
Тип карты памяти
microSD
Тип экрана
IPS
Диагональ экрана
6.53
Частота обновления экрана
60 Гц
Разрешение экрана
1600x720
Разрешение основной камеры, Мп
13
Разрешение фронтальной камеры, Мп
5
Количество основных камер
1
Объем встроенной памяти
32 Гб
Объем оперативной памяти
2 Гб
Количество ядер процессора
8
Модель процессора
Mediatek Helio G25
Материал корпуса
пластик
Емкость аккумулятора, мА*ч
5000
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