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Смартфон Honor 30S 128 Гб фиолетовый

Смартфон Honor 30S 128 Гб фиолетовый

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Смартфон Honor 30S 128 Гб фиолетовый
Смартфон Honor 30S 128 Гб фиолетовый
Смартфон Honor 30S 128 Гб фиолетовый
Смартфон Honor 30S 128 Гб фиолетовый
Смартфон Honor 30S 128 Гб фиолетовый
Смартфон Honor 30S 128 Гб фиолетовый
Смартфон Honor 30S 128 Гб фиолетовый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 108261
Производитель: Honor
Гарантия: 12 мес.
+подарок
мало
мало
19 990₽
239
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Цвет

Объем встроенной памяти

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Характеристики
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Операционная система
Android
Версия операционной системы
Android 10 без сервисов Google
Модель телефона
Honor 30S
Цвет
фиолетовый
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano SIM
Режим работы нескольких SIM-карт
режим ожидания
Разъем для наушников
mini jack 3.5 mm
Аудио
MP3, AAC, WAV, WMA
Тип карты памяти
Nano SD
Тип экрана
IPS
Диагональ экрана
6.5
Частота обновления экрана
60 Гц
Разрешение экрана
2400х1080
Разрешение основной камеры, Мп
64
Разрешение фронтальной камеры, Мп
16
Количество основных камер
4
Объем встроенной памяти
128 Гб
Объем оперативной памяти
6 Гб
Количество ядер процессора
8
Модель процессора
HiSilicon Kirin 820 5G
Материал корпуса
стекло, металл
Стандарт
3G, 4G LTE, 5G
Беспроводные интерфейсы
NFC, Wi-Fi, Bluetooth
Емкость аккумулятора, мА*ч
4000
Датчики
гироскоп, компас, освещенности, приближения
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