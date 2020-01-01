Смартфон Honor 30S 128 Гб фиолетовый
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мало
19 990₽
239
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Цвет
Объем встроенной памяти
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Операционная система
- Android
- Версия операционной системы
- Android 10 без сервисов Google
- Модель телефона
- Honor 30S
- Цвет
- фиолетовый
- Количество SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карты
- nano SIM
- Режим работы нескольких SIM-карт
- режим ожидания
- Разъем для наушников
- mini jack 3.5 mm
- Аудио
- MP3, AAC, WAV, WMA
- Тип карты памяти
- Nano SD
- Тип экрана
- IPS
- Диагональ экрана
- 6.5
- Частота обновления экрана
- 60 Гц
- Разрешение экрана
- 2400х1080
- Разрешение основной камеры, Мп
- 64
- Разрешение фронтальной камеры, Мп
- 16
- Количество основных камер
- 4
- Объем встроенной памяти
- 128 Гб
- Объем оперативной памяти
- 6 Гб
- Количество ядер процессора
- 8
- Модель процессора
- HiSilicon Kirin 820 5G
- Материал корпуса
- стекло, металл
- Стандарт
- 3G, 4G LTE, 5G
- Беспроводные интерфейсы
- NFC, Wi-Fi, Bluetooth
- Емкость аккумулятора, мА*ч
- 4000
- Датчики
- гироскоп, компас, освещенности, приближения
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