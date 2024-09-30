Смарт-очки HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II HAVANA
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19 900₽
22 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Совместимость
- Android, iOS
- Производитель процессора
- Huawei
- Водоустойчивый корпус
- да
- Звук
- стерео
- Комплектация
- зарядная станция-футляр, кабель для зарядки футляра
- Функции
- голосовое управление
- Тип аккумулятора
- Li-Polymer
- Емкость аккумулятора
- 85 мАч
- Ширина, мм
- 70
- Глубина, мм
- 59
- Вес, г
- 48.1 г
Отзывы 1
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О
О
Омар
7 сентября 2023
О
Омар
7 сентября 2023
Вопросы и ответы
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П
Пороро
18 декабря 2023
Что это вообще такое для чего они предназначены
2
8 0
0
05.ru
21.12.2023 14:32:00
Здравствуйте! Модель представляет собой сочетание стильных и универсальных солнцезащитных очков из премиальных материалов и компактного технологичного устройства, при помощи которого вы сможете наслаждаться прослушиванием музыки и общением во время повседневных дел и занятий.
2 1
Г
Гость
02.04.2024 17:43:45
Очередной Китай
0 0
П
Пороро
18 декабря 2023
Что это вообще такое для чего они предназначены
2
8
0