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Смарт-очки HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II HAVANA

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Смарт-очки HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II HAVANA
Смарт-очки HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II HAVANA
Смарт-очки HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II HAVANA
Смарт-очки HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II HAVANA
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 154225
Производитель: Huawei
Гарантия: 15 дн.
5
1 отзыв
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

19 900₽
22 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Совместимость
Android, iOS
Производитель процессора
Huawei
Водоустойчивый корпус
да
Звук
стерео
Комплектация
зарядная станция-футляр, кабель для зарядки футляра
Функции
голосовое управление
Тип аккумулятора
Li-Polymer
Емкость аккумулятора
85 мАч
Ширина, мм
70
Глубина, мм
59
Вес, г
48.1 г
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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О
О
Омар
7 сентября 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
О
Омар
7 сентября 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
Вопросы и ответы
П
Пороро
18 декабря 2023
Что это вообще такое для чего они предназначены
2 Ответить
8 0
0
05.ru
21.12.2023 14:32:00
Здравствуйте! Модель представляет собой сочетание стильных и универсальных солнцезащитных очков из премиальных материалов и компактного технологичного устройства, при помощи которого вы сможете наслаждаться прослушиванием музыки и общением во время повседневных дел и занятий.
Ответить
2 1
Г
Гость
02.04.2024 17:43:45
Очередной Китай
Ответить
0 0
П
Пороро
18 декабря 2023
Что это вообще такое для чего они предназначены
2 Ответить
8
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
19 900₽
22 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

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