Bluetooth-гарнитура Remax RB-T28 серебристый
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Код товара: 96373
Производитель: Remax
мало
мало
400₽
4
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Версия Bluetooth
- v4.2
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