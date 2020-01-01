Портативное ЗУ Samsung EB-U1200 10 000 mAh серебристый
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Код товара: 95951
Производитель: Samsung
мало
мало
2 990₽
35
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Характеристики
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- Способ зарядки
- проводной
- Емкость, мАч
- 10000
- Одновременная зарядка двух устройств
- есть
- Цвет
- серебристый
- Количество USB портов
- 1
- Описание
- Компактный приятный на ощупь "софт-тач" корпус, USB-порт для зарядки мобильных устройств, LED-индикация уровня заряда, поддержка функций быстрой зарядки встроенного аккумулятора и аккумулятора мобильного устройства Adaptive Fast Charging и QC2.0 (макс. 15W)
- Быстрая зарядка
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Максимальный ток, A
- 2
- Вес, г
- 234
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