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Портативные зарядные устройства
Портативное ЗУ Samsung EB-U1200 10 000 mAh серебристый

Портативное ЗУ Samsung EB-U1200 10 000 mAh серебристый

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Портативное ЗУ Samsung EB-U1200 10 000 mAh серебристый
Портативное ЗУ Samsung EB-U1200 10 000 mAh серебристый
Портативное ЗУ Samsung EB-U1200 10 000 mAh серебристый
Портативное ЗУ Samsung EB-U1200 10 000 mAh серебристый
Портативное ЗУ Samsung EB-U1200 10 000 mAh серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 95951
Производитель: Samsung
мало
мало
2 990₽
35
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Характеристики
Способ зарядки
проводной
Емкость, мАч
10000
Одновременная зарядка двух устройств
есть
Цвет
серебристый
Количество USB портов
1
Описание
Компактный приятный на ощупь "софт-тач" корпус, USB-порт для зарядки мобильных устройств, LED-индикация уровня заряда, поддержка функций быстрой зарядки встроенного аккумулятора и аккумулятора мобильного устройства Adaptive Fast Charging и QC2.0 (макс. 15W)
Быстрая зарядка
есть
Материал корпуса
металл
Максимальный ток, A
2
Вес, г
234
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Портативное ЗУ Accesstyle Amaranth 10MDQ 10 000 mAh синий
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Портативное ЗУ Remax RPP-17 MiniPro 15 000 mAh зеленый
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2 930₽
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Портативное ЗУ Accesstyle Arsenic II 20PQD 20 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Accesstyle 20 000 mAh синий
2 550₽
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Портативное ЗУ Accesstyle 20 000 mAh синий
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3 500₽
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Портативное ЗУ Baseus PPDML-N01 30 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Baseus PPDML-M01 20 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Baseus PPQD-H02 20 000 mAh белый
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мало
мало
2 990₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа