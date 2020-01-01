Портативное ЗУ Asus ZenPower Pro PD ABTU016 13 600 mAh черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 92887
Производитель: Asus
мало
мало
4 600₽
81
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Способ зарядки
- проводной
- Емкость, мАч
- 13600
- Одновременная зарядка двух устройств
- нет
- Цвет
- черный
- Количество USB портов
- 1
- Быстрая зарядка
- есть
- Фонарик
- есть
- Материал корпуса
- алюминий
- Максимальный ток, A
- 3
- Вес, г
- 315
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Xiaomi ZMI powerbank Wireless Router 10 000 mAh
4 500₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus GaN PPNLD-C01 10 000 mAh черный
3 800₽
170
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker PowerCore Sense 10 000 mAh красный
4 390₽
136
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus Elf PPJL000001 20 000 mAh черный
4 900₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Xiaomi Mi 50W Power Bank 20 000 mAh черный
3 690₽
98
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker PowerCore III Sense 10 000 mAh черный
3 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.