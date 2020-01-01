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Портативные зарядные устройства
Портативное ЗУ Xiaomi Mi wireless power bank 10 000 mAh черный

Портативное ЗУ Xiaomi Mi wireless power bank 10 000 mAh черный

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Портативное ЗУ Xiaomi Mi wireless power bank 10 000 mAh черный
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Код товара: 89751
Производитель: Xiaomi
В наличии
В наличии
2 200₽
51
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Характеристики
Способ зарядки
беспроводной
Емкость, мАч
10000
Одновременная зарядка двух устройств
есть
Количество USB портов
1
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Максимальный ток, A
3
Вес, г
303
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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