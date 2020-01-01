Портативное ЗУ Xiaomi Mi wireless power bank 10 000 mAh черный
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Код товара: 89751
Производитель: Xiaomi
В наличии
В наличии
2 200₽
51
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Характеристики
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- Способ зарядки
- беспроводной
- Емкость, мАч
- 10000
- Одновременная зарядка двух устройств
- есть
- Количество USB портов
- 1
- Цвет
- черный
- Материал корпуса
- металл
- Максимальный ток, A
- 3
- Вес, г
- 303
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