Портативное ЗУ Ainy E82-001B 10 000 mAh белый
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Код товара: 78233
Производитель: Ainy
мало
мало
990₽
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Характеристики
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- Способ зарядки
- проводной, беспроводной
- Емкость, мАч
- 10000
- Одновременная зарядка двух устройств
- есть
- Цвет
- белый
- Количество USB портов
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Максимальный ток, A
- 2
- Вес, г
- 350
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