Портативное ЗУ Asus ZenPower ABTU012 10 050 mAh серебристый
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Код товара: 76777
Производитель: Asus
мало
мало
2 300₽
44
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Характеристики
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- Способ зарядки
- проводной
- Емкость, мАч
- 10050
- Одновременная зарядка двух устройств
- есть
- Цвет
- серебристый
- Количество USB портов
- 2
- Быстрая зарядка
- есть, Qualcomm Quick Charge 3.0
- Фонарик
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Максимальный ток, A
- 3
- Вес, г
- 230
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Вопросы и ответы
M
Magomed
19 января 2022
сколько раз можно зарядить телефон?
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05.ru
19.01.2022 17:25:56
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
Р
Ратмир
16 декабря 2021
можно интересно в рассрочку взять
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