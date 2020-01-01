Портативное ЗУ Asus ZenPower ABTU012 10 050 mAh черный
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Код товара: 76776
Производитель: Asus
6 января
6 января
2 300₽
84
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Характеристики
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- Способ зарядки
- проводной
- Емкость, мАч
- 10050
- Одновременная зарядка двух устройств
- есть
- Цвет
- черный
- Количество USB портов
- 2
- Быстрая зарядка
- есть, Qualcomm Quick Charge 3.0
- Фонарик
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Максимальный ток, A
- 3
- Вес, г
- 230
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