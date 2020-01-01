Портативное ЗУ Asus ZenPower ABTU005 10 050 mAh серебристый
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Код товара: 70924
Производитель: Asus
мало
мало
1 800₽
45
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Характеристики
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- Способ зарядки
- проводной
- Емкость, мАч
- 10050
- Одновременная зарядка двух устройств
- нет
- Цвет
- серебристый
- Количество USB портов
- 1
- Описание
- Высокотехнологичный мобильный аккумулятор с функцией быстрой зарядки. Светодиодная линия на корпусе отображает текущий уровень заряда. Несмотря на большую емкость, аккумулятор обладает малым весом и компактными размерами. Возможна зарядка, как смартфонов, так и планшетов.
- Материал корпуса
- металл
- Максимальный ток, A
- 2.4
- Вес, г
- 215
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