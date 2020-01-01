Портативное ЗУ Asus ZenPower ABTU005 10 050 mAh белый
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Код товара: 24035
Производитель: Asus
мало
мало
1 400₽
5
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О товаре
10050мА⋅ч, USB, max ток 2.40А
Характеристики
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- Способ зарядки
- проводной
- Емкость, мАч
- 10050
- Одновременная зарядка двух устройств
- нет
- Цвет
- белый, синий
- Количество USB портов
- 1
- Материал корпуса
- металл
- Максимальный ток, A
- 2.4
- Вес, г
- 215
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