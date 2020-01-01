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Портативное ЗУ Xiaomi Mi BHR5121GL 20 000 mAh черный
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Код товара: 184907
Производитель: Xiaomi
4 190₽
50
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Характеристики
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- Способ зарядки
- проводной
- Емкость, мАч
- 20000
- Одновременная зарядка двух устройств
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Цвет
- черный
- Количество USB портов
- 3
- Быстрая зарядка
- есть
- Фонарик
- нет