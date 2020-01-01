Портативное ЗУ Xiaomi Mi BHR5121GL 20 000 mAh черный

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Портативное ЗУ Xiaomi Mi BHR5121GL 20 000 mAh черный

Наведите на фотографию для увеличения
Портативное ЗУ Xiaomi Mi BHR5121GL 20 000 mAh черный
Портативное ЗУ Xiaomi Mi BHR5121GL 20 000 mAh черный
Фото товара
Фото товара
5
3 отзыва
1
вопрос
В сравнение
В избранное
Код товара: 184907
Производитель: Xiaomi
5
3 отзыва
1
вопрос
4 190₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 1 260 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 7 магазинах

бесплатно,

в 7 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker PowerCore Sense 10 000 mAh красный
3 790₽
4 390₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 140₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Anker PowerCore Sense 10 000 mAh красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
3 900₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 170₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
3 550₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 070₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR Wireless 10 000 mAh бордовый
3 900₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 170₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR Wireless 10 000 mAh бордовый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh белый
3 490₽
4 990₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 050₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh голубой
3 490₽
4 990₽
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 050₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh голубой
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro 10 000 mAh синий
3 490₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 050₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro 10 000 mAh синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Xiaomi Pocket Edition Pro 10 000 mAh белый
3 490₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 050₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Xiaomi Pocket Edition Pro 10 000 mAh белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ VLP Magsafe PowerBank 5 000 mAh белый
4 990₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 500₽

в рассрочку

Портативное ЗУ VLP Magsafe PowerBank 5 000 mAh белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Breaking P211 10 000 mAh белый
4 440₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 340₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Breaking P211 10 000 mAh белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus PPCX010201 10 000 mAh синий
3 400₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 020₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Baseus PPCX010201 10 000 mAh синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Deppa NRG Turbo V2 30 000 mAh черный
3 490₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 050₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Deppa NRG Turbo V2 30 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ VLP Dual Magsafe PowerBank 5 000 mAh белый
4 650₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 400₽

в рассрочку

Портативное ЗУ VLP Dual Magsafe PowerBank 5 000 mAh белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ VLP Dual Magsafe PowerBank 5 000 mAh черный
4 650₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 400₽

в рассрочку

Портативное ЗУ VLP Dual Magsafe PowerBank 5 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh черный
3 490₽
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 050₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
49
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus PPQD090101 30 000 mAh черный
4 150₽
4 290₽
49
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 250₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Baseus PPQD090101 30 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus P10022904213-00 20 000 mAh белый
3 800₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 140₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Baseus P10022904213-00 20 000 mAh белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus P10022904113-00 20 000 mAh черный
3 800₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 140₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Baseus P10022904113-00 20 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR Wireless 10 000 mAh синий
3 900₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 170₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR Wireless 10 000 mAh синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh синий
3 550₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 070₽

в рассрочку

Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh синий
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
14%
Портативное ЗУ Anker PowerCore Sense 10 000 mAh красный
Портативное ЗУ Anker PowerCore Sense 10 000 mAh красный
3 790₽
4 390₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
3 900₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
3 550₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR Wireless 10 000 mAh бордовый
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR Wireless 10 000 mAh бордовый
3 900₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
31%
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh белый
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh белый
3 490₽
4 990₽
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
31%
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh голубой
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh голубой
3 490₽
4 990₽
Характеристики
Способ зарядки
проводной
Емкость, мАч
20000
Одновременная зарядка двух устройств
есть
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Количество USB портов
3
Быстрая зарядка
есть
Фонарик
нет
Посмотреть все характеристики
Отзывы 3
5
3 отзыва
Общий рейтинг
3 отзыва