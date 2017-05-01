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Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый

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Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Фото товара
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 184555
Производитель: Uniq
нет отзывов
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3 550₽
42
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Портативное ЗУ Baseus GaN PPNLD-C01 10 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Anker PowerCore Sense 10 000 mAh красный
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Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
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Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR Wireless 10 000 mAh бордовый
3 900₽
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1 170₽

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Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh белый
3 490₽
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Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh белый
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Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh голубой
3 490₽
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Портативное ЗУ Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro 10 000 mAh синий
3 490₽
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Портативное ЗУ Anker PowerCore III 10 000 mAh черный
3 150₽
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Портативное ЗУ Anker PowerCore III 10 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Baseus PPCX010201 10 000 mAh синий
3 400₽
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Портативное ЗУ Baseus PPCX010201 10 000 mAh синий
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Портативное ЗУ Baseus PPCX000002 10 000 mAh белый
2 990₽
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Портативное ЗУ Baseus PPXJ060001 20 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
3 900₽
Характеристики
Способ зарядки
беспроводной
Емкость, мАч
5000
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Материал корпуса
пластик
Цвет
серый
Количество USB портов
1
Описание
Uniq Hoveo 5000W - это портативный источник питания емкостью 5000 мАч и беспроводная док-станция с функцией MagSafe в одном корпусе. Оснащен универсальным USB-C разъемом со стандартом Power Delivery 20 Вт. Благодаря мощным магнитам АКБ надежно фиксируется на задней панели смартфона и гарантирует точ
Быстрая зарядка
есть
Фонарик
нет
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3 550₽
42
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В рассрочку за 1 070 ₽

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бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

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