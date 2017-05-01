Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
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Код товара: 184555
Производитель: Uniq
3 550₽
42
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Характеристики
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- Способ зарядки
- беспроводной
- Емкость, мАч
- 5000
- Одновременная зарядка двух устройств
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серый
- Количество USB портов
- 1
- Описание
- Uniq Hoveo 5000W - это портативный источник питания емкостью 5000 мАч и беспроводная док-станция с функцией MagSafe в одном корпусе. Оснащен универсальным USB-C разъемом со стандартом Power Delivery 20 Вт. Благодаря мощным магнитам АКБ надежно фиксируется на задней панели смартфона и гарантирует точ
- Быстрая зарядка
- есть
- Фонарик
- нет
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