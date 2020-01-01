Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh серый
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Код товара: 176465
Производитель: Uniq
2 750₽
33
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мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Способ зарядки
- проводной
- Емкость, мАч
- 8000
- Одновременная зарядка двух устройств
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серый
- Количество USB портов
- 3
- Описание
- Легкий и компактный внешний аккумулятор Uniq Fuele Mini емкостью 8000 мАч быстро и безопасно восстановит заряд айфона, любых смартфонов и планшетов. Эргономичный корпус Pocketslim толщиной всего 14 мм оснащен стандартным USB-портом с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и универсал
- Быстрая зарядка
- есть
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