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Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh фиолетовый

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Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh фиолетовый
Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh фиолетовый
Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh фиолетовый
Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh фиолетовый
Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh фиолетовый
Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh фиолетовый
Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh фиолетовый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 176457
Производитель: Uniq
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2 750₽
33
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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Портативное ЗУ Xiaomi Mi wireless power bank youth version 10 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Xiaomi Mi (WPB15PDZM) 10 000 mAh белый
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Портативное ЗУ EnergEA АКБ Aluboost 10 000 mAh серый
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Портативное ЗУ Baseus GaN PPNLD-C01 10 000 mAh черный
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2 750₽
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Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh серый
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Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh синий
2 750₽
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Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh синий
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Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh бирюзовый
2 750₽
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Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh бирюзовый
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Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh розовый
2 750₽
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Портативное ЗУ Uniq Fuele Mini 8 000 mAh розовый
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Портативное ЗУ Baseus Bipow Pro PPBD040003 10 000 mAh синий
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Портативное ЗУ Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro 10 000 mAh синий
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Портативное ЗУ Xiaomi Pocket Edition Pro 10 000 mAh белый
2 890₽
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Портативное ЗУ Xiaomi Pocket Edition Pro 10 000 mAh белый
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Портативное ЗУ Anker PowerCore III 10 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Baseus PPXJ060001 20 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra compact (BHR4412GL) 10 000 mAh черный
2 290₽
Характеристики
Способ зарядки
проводной
Емкость, мАч
8000
Одновременная зарядка двух устройств
есть
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Количество USB портов
3
Описание
Легкий и компактный внешний аккумулятор Uniq Fuele Mini емкостью 8000 мАч быстро и безопасно восстановит заряд айфона, любых смартфонов и планшетов. Эргономичный корпус Pocketslim толщиной всего 14 мм оснащен стандартным USB-портом с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и универсал
Быстрая зарядка
есть
Фонарик
нет
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2 750₽
33
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

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