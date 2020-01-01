Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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1 170 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Способ зарядки
- беспроводной
- Емкость, мАч
- 10000
- Одновременная зарядка двух устройств
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серый
- Количество USB портов
- 1
- Быстрая зарядка
- есть
- Фонарик
- нет
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