Портативное ЗУ Baseus PPDML-N01 30 000 mAh черный

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале
Быстрая доставка продуктов в Махачкале
Быстрая доставка продуктов в Махачкале
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
SamsungXiaomiAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGXiaomiPhilipsSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
SonyApple
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Подарочные сертификаты
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Спорт и одежда
БюрократМеттаSamuraiChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Портативное ЗУ Baseus PPDML-N01 30 000 mAh черный

Наведите на фотографию для увеличения
Портативное ЗУ Baseus PPDML-N01 30 000 mAh черный
Портативное ЗУ Baseus PPDML-N01 30 000 mAh черный
Портативное ЗУ Baseus PPDML-N01 30 000 mAh черный
Портативное ЗУ Baseus PPDML-N01 30 000 mAh черный
Портативное ЗУ Baseus PPDML-N01 30 000 mAh черный
Портативное ЗУ Baseus PPDML-N01 30 000 mAh черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 175890
Производитель: Baseus
нет отзывов
спросить
4 290₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 290 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ uBear Core Power bank 10 000 mAh белый
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ uBear Core Power bank 10 000 mAh белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ uBear Core 10 000 mAh черный
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ uBear Core 10 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker PowerCore Sense 10 000 mAh красный
3 790₽
4 390₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker PowerCore Sense 10 000 mAh красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
3 900₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
3 550₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Xiaomi Mi 50W Power Bank 20 000 mAh черный
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Xiaomi Mi 50W Power Bank 20 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR Wireless 10 000 mAh бордовый
3 900₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR Wireless 10 000 mAh бордовый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh белый
3 990₽
4 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh голубой
3 990₽
4 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh голубой
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
38
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ VLP Magsafe PowerBank 5 000 mAh белый
4 990₽
38
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ VLP Magsafe PowerBank 5 000 mAh белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Remax RPP-321 Hunergy 50 000 mAh
3 900₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Remax RPP-321 Hunergy 50 000 mAh
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus PPAD050001 / PPAD050101 Adaman2 20 000 mAh черный
3 490₽
3 600₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus PPAD050001 / PPAD050101 Adaman2 20 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus PPCX000002 10 000 mAh белый
3 590₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus PPCX000002 10 000 mAh белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh черный
3 990₽
4 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Deppa NRG Turbo V2 30 000 mAh черный
3 490₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Deppa NRG Turbo V2 30 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ VLP Dual Magsafe PowerBank 5 000 mAh белый
4 650₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ VLP Dual Magsafe PowerBank 5 000 mAh белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ VLP Dual Magsafe PowerBank 5 000 mAh черный
4 650₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ VLP Dual Magsafe PowerBank 5 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh черный
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Anker Power Core Mag-Go 5K A1611 5 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus PPQD090101 30 000 mAh черный
4 290₽
5 500₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus PPQD090101 30 000 mAh черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus P10022904213-00 20 000 mAh белый
3 450₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Baseus P10022904213-00 20 000 mAh белый
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ uBear Core Power bank 10 000 mAh белый
Портативное ЗУ uBear Core Power bank 10 000 mAh белый
3 600₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ uBear Core 10 000 mAh черный
Портативное ЗУ uBear Core 10 000 mAh черный
3 600₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
14%
Портативное ЗУ Anker PowerCore Sense 10 000 mAh красный
Портативное ЗУ Anker PowerCore Sense 10 000 mAh красный
3 790₽
4 390₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HYDEAIR 10 000 mAh серый
3 900₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
Портативное ЗУ Uniq HOVEO Magnetic wireless 5 000 mAh серый
3 550₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Xiaomi Mi 50W Power Bank 20 000 mAh черный
Портативное ЗУ Xiaomi Mi 50W Power Bank 20 000 mAh черный
3 990₽
Характеристики
Способ зарядки
проводной
Емкость, мАч
30000
Одновременная зарядка двух устройств
есть
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Количество USB портов
4
Быстрая зарядка
есть
Фонарик
нет
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
4 290₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 290 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа