Портативное ЗУ Anker PowerCore Sense 10 000 mAh красный
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Код товара: 157396
Производитель: Anker
3 790₽
4 390₽
45
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В магазинах:
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Характеристики
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- Способ зарядки
- проводной
- Емкость, мАч
- 10000
- Одновременная зарядка двух устройств
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- красный
- Количество USB портов
- 2
- Быстрая зарядка
- есть
- Фонарик
- нет
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