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Портативное ЗУ CyberPower CP15000PEG 15 000 mAh бежевый

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Портативное ЗУ CyberPower CP15000PEG 15 000 mAh бежевый
Портативное ЗУ CyberPower CP15000PEG 15 000 mAh бежевый
Портативное ЗУ CyberPower CP15000PEG 15 000 mAh бежевый
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Код товара: 156335
Производитель: CyberPower
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ДО 30.09.24

1 600₽
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В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Портативное ЗУ Deppa NRG Power Compact 10 000 mAh серый
1 900₽
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Портативное ЗУ Deppa NRG Power Compact 10 000 mAh серый
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Портативное ЗУ Accesstyle Carmine 8MP 8 000 mAh красный
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Портативное ЗУ TP-LINK TL-PB10000 10 000 mAh черный
1 900₽
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Портативное ЗУ TP-LINK TL-PB10000 10 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Lyambda LP303 10 000 mAh синий
1 750₽
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Портативное ЗУ Lyambda LP303 10 000 mAh синий
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Портативное ЗУ Deppa NRG Power 10 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Breaking P210 10 000 mAh белый
1 300₽
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Портативное ЗУ Breaking P210 10 000 mAh белый
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Портативное ЗУ Deppa NRG Turbo V2 10 000 mAh черный
1 800₽
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Портативное ЗУ Deppa NRG Turbo V2 10 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Breaking P213 10 000 mAh черный
1 500₽
1 990₽
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Портативное ЗУ Breaking P213 10 000 mAh черный
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Портативное ЗУ Breaking P216 10 000 mAh серый
1 490₽
1 890₽
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Портативное ЗУ Breaking P216 10 000 mAh серый
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Портативное ЗУ Breaking P213 10 000 mAh серый
1 500₽
1 990₽
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Портативное ЗУ Breaking P213 10 000 mAh серый
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Портативное ЗУ ZMI QB817 10 000 mAh зеленый
1 890₽
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Портативное ЗУ ZMI QB817 10 000 mAh зеленый
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Внешний аккумулятор Breaking P203, USB-A + USB-C, 10 000 mAh, 3.0A, 20W, PD, QC 3.0 (Черный)
1 690₽
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Внешний аккумулятор Breaking P203, USB-A + USB-C, 10 000 mAh, 3.0A, 20W, PD, QC 3.0 (Черный)
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Внешний аккумулятор Breaking P204, USB-A + USB-C, 10 000 mAh, 3.0A, 20W, PD, QC 3.0 (Графит)
1 790₽
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Внешний аккумулятор Breaking P204, USB-A + USB-C, 10 000 mAh, 3.0A, 20W, PD, QC 3.0 (Графит)
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Внешний аккумулятор Breaking P204, USB-A + USB-C, 10 000 mAh, 3.0A, 20W, PD, QC 3.0 (Бежевый)
1 790₽
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Внешний аккумулятор Breaking P204, USB-A + USB-C, 10 000 mAh, 3.0A, 20W, PD, QC 3.0 (Бежевый)
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Внешний аккумулятор Breaking P203, USB-A + USB-C, 10 000 mAh, 3.0A, 20W, PD, QC 3.0 (Белый)
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Внешний аккумулятор Breaking P203, USB-A + USB-C, 10 000 mAh, 3.0A, 20W, PD, QC 3.0 (Белый)
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Внешний аккумулятор Breaking P202, 2USB-A, 20 000 mAh, 2.1A, 10W (Черный)
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Характеристики
Способ зарядки
проводной
Емкость, мАч
15000
Одновременная зарядка двух устройств
есть
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Количество USB портов
2
Быстрая зарядка
есть
Фонарик
нет
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1 600₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа