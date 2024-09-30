Портативное ЗУ Deppa NRG Power Compact 10 000 mAh серый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 122997
Производитель: Deppa
1 900₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Deppa NRG Power Compact 20 000 mAh серый
1 990₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Accesstyle Carmine 8MP 8 000 mAh красный
1 600₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ TP-LINK TL-PB10000 10 000 mAh черный
1 900₽
13%
Портативное ЗУ Xiaomi Redmi Power Bank 10 000 mAh черный
1 390₽
1 590₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Портативное ЗУ Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra compact 10 000 mAh черный
2 190₽
30%
Портативное ЗУ EnergEA АКБ Slimpac MINI 10 000 mAh серый
2 050₽
2 900₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Способ зарядки
- проводной
- Емкость, мАч
- 10000
- Одновременная зарядка двух устройств
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серый
- Количество USB портов
- 2
- Быстрая зарядка
- нет
- Фонарик
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.