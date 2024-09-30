Портативное ЗУ Xiaomi Mi wireless power bank youth version 10 000 mAh черный
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Код товара: 100618
Производитель: Xiaomi
2 390₽
28
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Способ зарядки
- беспроводной
- Емкость, мАч
- 10000
- Одновременная зарядка двух устройств
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- черный
- Быстрая зарядка
- есть, Qualcomm Quick Charge 3.0
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