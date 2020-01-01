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Портативные зарядные устройства
Портативное ЗУ Xiaomi ZMI powerbank Wireless Router 10 000 mAh

Портативное ЗУ Xiaomi ZMI powerbank Wireless Router 10 000 mAh

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Портативное ЗУ Xiaomi ZMI powerbank Wireless Router 10 000 mAh
Портативное ЗУ Xiaomi ZMI powerbank Wireless Router 10 000 mAh
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Код товара: 100617
Производитель: Xiaomi
мало
мало
4 500₽
14
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Характеристики
Способ зарядки
проводной
Емкость, мАч
10000
Одновременная зарядка двух устройств
есть
Цвет
черный
Количество USB портов
2
Быстрая зарядка
есть, USB Power Delivery
Материал корпуса
металл
Максимальный ток, A
3
Вес, г
303
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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