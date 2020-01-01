Автомобильное ЗУ Baseus Magic PPS черный
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Код товара: 99581
Производитель: Baseus
31 декабря
31 декабря
900₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 6
- Дополнительная информация
- Baseus Magic Series CCMLC20C-01 представляет собой автомобильное зарядное устройство, которое рассчитано для зарядки как смартфонов, так и планшетов. Для зарядки в модели предусмотрены интерфейсы USB и USB-C, которые обеспечивает мощность в 45 Вт и силу тока в 6 А
- Быстрая зарядка
- есть
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