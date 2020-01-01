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Автомобильное ЗУ Baseus Circular Plastic черный

Автомобильное ЗУ Baseus Circular Plastic черный

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Автомобильное ЗУ Baseus Circular Plastic черный
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Код товара: 99243
Производитель: Baseus
мало
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850₽
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Характеристики
Тип зарядного устройства
Автомобильное ЗУ
Цвет
черный
Количество USB
1
Максимальная сила тока, A
5
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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мало
мало
850₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа