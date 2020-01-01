Автомобильное ЗУ Huawei AP38 черный

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Телефоны и гаджеты
Аксессуары для гаджетов
Зарядные устройства и кабели
Зарядные устройства
Автомобильное ЗУ Huawei AP38 черный

Автомобильное ЗУ Huawei AP38 черный

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Автомобильное ЗУ Huawei AP38 черный
Автомобильное ЗУ Huawei AP38 черный
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 98781
Производитель: Huawei
мало
мало
1 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип зарядного устройства
Автомобильное ЗУ
Цвет
черный
Количество USB
2
Максимальная сила тока, A
5
Дополнительная информация
Автомобильное зарядное устройство Huawei AP38 silver
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Xiaomi MI Car Charger серебристый
1 200₽
Автомобильное ЗУ Xiaomi MI Car Charger серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Samsung EP-LN915CBEGRU черный
1 150₽
Автомобильное ЗУ Samsung EP-LN915CBEGRU черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Baseus T typed черный
1 300₽
Автомобильное ЗУ Baseus T typed черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Baseus Magic Series PPS красный
1 320₽
Автомобильное ЗУ Baseus Magic Series PPS красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Huawei AP31 черный
1 190₽
Автомобильное ЗУ Huawei AP31 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Deppa 18W (Black) PD, QC 3.0 черный
1 200₽
Автомобильное ЗУ Deppa 18W (Black) PD, QC 3.0 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Deppa 2USB 2,4А Lightning MFI черный
1 450₽
Автомобильное ЗУ Deppa 2USB 2,4А Lightning MFI черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Автомобильное ЗУ Deppa 2USB 2,4А Lightning MFI белый
1 450₽
Автомобильное ЗУ Deppa 2USB 2,4А Lightning MFI белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
СЗУ Deppa USB Type-C, Power Delivery, 18W (Белый)
1 200₽
СЗУ Deppa USB Type-C, Power Delivery, 18W (Белый)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger, 10W (Белый)
1 400₽
Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger, 10W (Белый)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
АЗУ Deppa Ultra 2 USB 4,8А (Черный)
1 160₽
АЗУ Deppa Ultra 2 USB 4,8А (Черный)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сетевое зарядное устройство Lyambda 48Вт c 2-мя выходами
1 650₽
2 490₽
Сетевое зарядное устройство Lyambda 48Вт c 2-мя выходами
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
АЗУ Xiaomi Car Charger CC06ZM (37W) черное
1 150₽
АЗУ Xiaomi Car Charger CC06ZM (37W) черное
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
СЗУ Deppa USB A + USB-C, PD, QC 3.0, 27W, дисплей (Черный)
1 450₽
СЗУ Deppa USB A + USB-C, PD, QC 3.0, 27W, дисплей (Черный)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
АЗУ Deppa 1USB + 3USB, QC 3.0, 7A (Графит)
1 300₽
АЗУ Deppa 1USB + 3USB, QC 3.0, 7A (Графит)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
АЗУ Deppa 2USB, QC 3.0, USB-C PD, 42W (Черный)
1 350₽
АЗУ Deppa 2USB, QC 3.0, USB-C PD, 42W (Черный)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Accesstyle Jade 15W черный
1 190₽
Беспроводное ЗУ Accesstyle Jade 15W черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сетевое ЗУ Anker PowerPort 3 20W USB-C белый
1 600₽
Сетевое ЗУ Anker PowerPort 3 20W USB-C белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сетевое ЗУ Samsung EP-TA20 2A [EP-TA20EWENGRU] белый
1 150₽
Сетевое ЗУ Samsung EP-TA20 2A [EP-TA20EWENGRU] белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сетевое ЗУ Samsung EP-TA800 (EP-TA800NBEGRU) черный
1 500₽
Сетевое ЗУ Samsung EP-TA800 (EP-TA800NBEGRU) черный
Автомобильное ЗУ Xiaomi MI Car Charger серебристый
Автомобильное ЗУ Xiaomi MI Car Charger серебристый
1 200₽
Автомобильное ЗУ Samsung EP-LN915CBEGRU черный
Автомобильное ЗУ Samsung EP-LN915CBEGRU черный
1 150₽
Автомобильное ЗУ Baseus T typed черный
Автомобильное ЗУ Baseus T typed черный
1 300₽
Автомобильное ЗУ Baseus Magic Series PPS красный
Автомобильное ЗУ Baseus Magic Series PPS красный
1 320₽
Автомобильное ЗУ Huawei AP31 черный
Автомобильное ЗУ Huawei AP31 черный
1 190₽
Автомобильное ЗУ Deppa 18W (Black) PD, QC 3.0 черный
Автомобильное ЗУ Deppa 18W (Black) PD, QC 3.0 черный
1 200₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
1 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа