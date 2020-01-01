Беспроводное зарядное устройство Baseus Microfiber Wireless Charging Receiver(For Type-c) Black
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Код товара: 96233
Производитель: Baseus
31 декабря
31 декабря
800₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Приемник для беспроводной зарядки
- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Напряжение на выходе
- 5
- Дополнительная информация
- Переходник Baseus Microfiber Wireless Charging Receiver — это простой и быстрый способ зарядки вашего смартфона. Так как большинство смартфонов с разъемом USB-C не поддерживают беспроводной стандарт зарядки, разработчики Baseus нашли отличный выход из этой ситуации — тончайший адаптер, который подкл
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