Автомобильное ЗУ Huawei AP31 черный
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Код товара: 94926
Производитель: Huawei
В наличии
В наличии
1 190₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Дополнительная информация
- Для GPS-навигаторов, Для мобильных телефонов, Для планшетов, Для устройств Apple, Для устройств на Android, Для смартфонов
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