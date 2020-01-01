Автомобильное ЗУ Baseus Square metal черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 94895
Производитель: Baseus
В наличии
В наличии
950₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.