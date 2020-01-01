Автомобильное ЗУ Baseus Grain белый
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Код товара: 94886
Производитель: Baseus
31 декабря
31 декабря
600₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Цвет
- белый
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 3.1
- Напряжение на выходе
- 5 В
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