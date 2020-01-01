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Сетевое ЗУ Samsung EP-TA800 (EP-TA800XWEGRU) белый

Сетевое ЗУ Samsung EP-TA800 (EP-TA800XWEGRU) белый

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Сетевое ЗУ Samsung EP-TA800 (EP-TA800XWEGRU) белый
Сетевое ЗУ Samsung EP-TA800 (EP-TA800XWEGRU) белый
Сетевое ЗУ Samsung EP-TA800 (EP-TA800XWEGRU) белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 94332
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
2 500₽
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Характеристики
Тип зарядного устройства
Сетевое ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Цвет
белый
Количество USB
1
Максимальная сила тока, A
2
Длина кабеля, м
1
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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В наличии
В наличии
2 500₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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