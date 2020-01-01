Сетевое ЗУ Samsung EP-TA800 (EP-TA800XWEGRU) белый
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Код товара: 94332
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
2 500₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Цвет
- белый
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Длина кабеля, м
- 1
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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