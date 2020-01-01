Автомобильное ЗУ Baseus Magic Series PPS красный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 93456
Производитель: Baseus
31 декабря
31 декабря
1 320₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Цвет
- красный
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Напряжение на выходе
- 12
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Автомобильное ЗУ Xiaomi MI Car Charger серебристый
1 200₽
Автомобильное ЗУ Samsung EP-LN915CBEGRU черный
1 150₽
Автомобильное ЗУ Baseus T typed черный
1 300₽
Автомобильное ЗУ Huawei AP31 черный
1 190₽
Автомобильное ЗУ Huawei AP38 черный
1 390₽
Автомобильное ЗУ Deppa 18W (Black) PD, QC 3.0 черный
1 200₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.