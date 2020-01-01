Автомобильное ЗУ Baseus T typed черный
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Код товара: 93286
Производитель: Baseus
мало
мало
1 300₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 3.4
- Дополнительная информация
- Baseus T typed Bluetooth MP3 - автомобильное зарядное устройство с функцией трансмиттера, подключаемое к бортовой сети авто через разъем прикуривателя, с двумя портами USB и светодиодным LED дисплеем. Главное предназначение этого миниатюрного гаджета – воспроизведение аудио файлов с смартфона, USB-ф
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