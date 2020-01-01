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Сетевое ЗУ Vespa черный

Сетевое ЗУ Vespa черный

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Сетевое ЗУ Vespa черный
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Код товара: 92852
Производитель: Vespa
В наличии
В наличии
700₽
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  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип зарядного устройства
Сетевое ЗУ
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Цвет
черный
Количество USB
2
Максимальная сила тока, A
2.1
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
700₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа