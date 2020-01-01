Автомобильное ЗУ Vespa черный
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Код товара: 85012
Производитель: Vespa
мало
мало
400₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 1
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