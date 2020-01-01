СЗУ через USB 1A Original (White) коробка
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Код товара: 74665
Производитель: Прочее
мало
мало
800₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Цвет
- белый
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