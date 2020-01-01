Автомобильное ЗУ Ainy EB-043A черный
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Код товара: 74438
Производитель: Ainy
31 декабря
31 декабря
500₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Дополнительная информация
- Автомобильное зарядное устройство Ainy USB+Type-C Quick Charge 3.0 имеет стильный и компактный дизайн, оно удобно при транспортировке. В нем применяется технология быстрой зарядки Quick Charge 3.0, которая позволит ускорить процесс зарядки подключаемых устройств.
- Цвет
- черный
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