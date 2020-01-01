Автомобильное ЗУ Ainy EB-018J розовый
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Код товара: 68867
Производитель: Ainy
мало
мало
300₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Цвет
- розовый
- Количество USB
- 2
- Максимальная сила тока, A
- 2.4
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