Сетевое ЗУ Asus APWU001 белый
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Код товара: 63801
Производитель: Asus
31 декабря
31 декабря
1 990₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Сетевое ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Количество USB
- 1
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Дополнительная информация
- для планшета/мобильного телефона
- Цвет
- белый
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