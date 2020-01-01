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Автомобильное ЗУ Deppa белый

Автомобильное ЗУ Deppa белый

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Автомобильное ЗУ Deppa белый
Автомобильное ЗУ Deppa белый
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Код товара: 46814
Производитель: Deppa
В наличии
В наличии
250₽
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Характеристики
Тип зарядного устройства
Автомобильное ЗУ
Тип разъема для зарядки
Apple 30-pin
Максимальная сила тока, A
1
Длина кабеля, м
1.2
Дополнительная информация
заряд аккумулятора вашего устройства от бортовой сети автомобиля
Цвет
белый
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В наличии
В наличии
250₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа