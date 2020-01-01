Автомобильное ЗУ Deppa белый
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Код товара: 46814
Производитель: Deppa
В наличии
В наличии
250₽
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Характеристики
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- Тип зарядного устройства
- Автомобильное ЗУ
- Тип разъема для зарядки
- Apple 30-pin
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Длина кабеля, м
- 1.2
- Дополнительная информация
- заряд аккумулятора вашего устройства от бортовой сети автомобиля
- Цвет
- белый
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